F1 | Racing Bulls, Tsunoda è settimo: “Questi punti sono meritati”

Miami – Yuki Tsunoda torna alle luci della ribalta nel Gran Premio di Miami, conquistando sei punti importantissimi per la Racing Bulls. Il team di Faenza porta a casa un ottimo bottino dopo il primo weekend americano, grazie alle performance di Daniel Ricciardo nella Sprint Race. In gara, Tsunoda scatta dalla nona posizione e si mantiene vicino alla zona punti per tutto il corso della gara; alla fine si ritrova in lotta con Lewis Hamilton e i due arrivano al contatto. Alla fine la posizione è del sette volte campione del mondo, ma Yuki conquista un risultato di tutto rispetto.

Tsunoda: “Questi punti sono meritati”

“Sono molto contento, il team ha fatto un ottimo lavoro! È stata una settimana incredibile e conquistato punti in entrambe le gare. Ci aspettavamo di ottenere dei buoni risultati e la cosa importante è che siamo riusciti davvero a farli. Oggi ci siamo attenuti al nostro piano e non abbiamo commesso errori. Per quanto mi riguarda, nel complesso sono soddisfatto per come ho guidato, anche se ho commesso un errore in partenza. Ma me lo sono gettato alle spalle e sono andato avanti: nell’ultimo stint, mentre ero solo, ho spinto e sono riuscito a piazzare dei tempi simili alle vetture davanti. Il team ha sviluppato un’ottima vettura e gliene sono grato. Tutti hanno lavorato sodo in factory ed è stato incredibile: alla fine, siamo riusciti a ottenere i meritati punti. Siamo riusciti a crescere rapidamente dall’inizio della stagione e quindi guardo al futuro. La prossima gara a Imola è una sorta di gara di casa per me, speriamo di essere in grado di mantenere questo ritmo e ottenere un buon risultato davanti al pubblico di casa e agli uomini e donne della factory. Tutti stanno facendo un lavoro fantastico e sicuramente continueremo a spingere!”.

Ricciardo: “Il nostro assetto sembrava carente”

Gara diversa e in salita per Ricciardo: in qualifica l’australiano è rimasto escluso in Q1 e ha inoltre dovuto scontare la penalità guadagnata in Cina. Dalla ventesima posizione Daniel riesce a risalire fino alla quindicesima.

“In gara c’è sempre spazio per l’ottimismo, tuttavia la qualifica di ieri è stata una delusione che ha influenzato la nostra prestazione odierna. Siamo rimasti intrappolati nel traffico e non avevamo la velocità necessaria per superare. Circondati dalle altre vetture, abbiamo faticato a mantenere il ritmo che invece avevamo avuto ieri durante la Sprint, in condizioni di pista libera. Rispetto agli altri, il nostro assetto sembrava carente, soprattutto in termini di velocità in rettilineo, e mi sono trovato bloccato senza poter fare molto. Analizzeremo sicuramente questi aspetti nel nostro debriefing. È evidente che dobbiamo migliorare nelle qualifiche, come avevo fatto io venerdì, riflettendo il buon risultato ottenuto nella Sprint. Guardando il lato positivo, la squadra lascia Miami con un senso di soddisfazione: ho ottenuto una buona qualifica e una solida Sprint nei giorni scorsi e anche Yuki ha raccolto dei punti oggi. Sono anche molto felice per Lando, al quale faccio le mie congratulazioni. È un rivale ma anche un amico, e conosco il suo talento. Sapevo che era solo questione di tempo prima che ottenesse la sua prima vittoria.”