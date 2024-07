F1 | Sauber, Bottas: “Il problema più grande è il passo gara”

Budapest – I nuovi aggiornamenti della Sauber – per ora solo sulla vettura di Valtteri Bottas – sembrano funzionare, ma il team resta ancora lontano dalla zona punti. Il finlandese è riuscito a sfruttare il nuovo pacchetto in qualifica, dove si è qualificato dodicesimo, ma nulla può col suo passo gara e alla fine taglia il traguardo in sedicesima posizione.

Bottas: “Il problema più grande è il passo gara”

“Alla fine, non c’è stata molta azione intorno a noi e tantomeno opportunità da sfruttare. A volte siamo stati sfortunati con le bandiere blu, che ci hanno fatto perdere un po’ di tempo, ma il problema più grande resta il passo gara. Non ne avevamo abbastanza per raggiungere la top 10 e, dalla nostra posizione, non potevamo far nulla. La partenza è stata buona, ma una volta stabilizzata la gara non siamo riusciti a tenere il passo delle Racing Bulls: abbiamo ritardato il pit-stop alla fine per avere gomma poi fresca, ma non è facile fare progressi anche quando hai le gomme a disposizione. In ogni caso, le performance sono migliorate rispetto agli scorso weekend: gli aggiornamenti ci hanno aiutato e lo faranno anche a Spa, stiamo andando nella giusta direzione. La squadra sta migliorando, ma dobbiamo continuare a spingere insieme per fare ulteriori passi avanti”.

Zhou: “Gara solitaria e noiosa”

Gara in difesa per Zhou Guanyu: con la sua strategia la Sauber cerca di difendere la posizione di Bottas, ma le performance della vettura nulla permettono al cinese, che chiude la gara in diciannovesima posizione.

“Questo weekend ci ha dimostrato che abbiamo fatto un passo avanti in qualifica, ma non col passo gara. La mia corsa è stata compromessa dopo la prima sosta: il pit è stato anticipato per difenderci dagli avversari e coprire Valtteri, ma non ha funzionato. Così ho dovuto gestire le gomme, finendo in una gara solitaria e noiosa. Il nuovo pacchetto sulla macchina di Valtteri indica dei progressi, mentre continuiamo a faticare con gli alti carichi di benzina: nessuno di noi ha avuto alcuna chance di entrare in zona punti. Il nostro obiettivo principale, ora, è restare concentrati e motivati: dobbiamo capire meglio il nuovo pacchetto, che entrambi avremo dopo la pausa estiva, per cui protremo ripartire da zero, chiudere il gap ed essere più competitivi”.