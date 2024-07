Formula 1 | Ferrari, Sainz promuove il nuovo fondo utilizzato in Ungheria

Formula 1 Ferrari Sainz – Sesto sotto la bandiera a scacchi dell’Hungaroring, Carlos Sainz ha comunque promosso le novità tecniche presentate dalla Ferrari in Ungheria, evidenziando come il nuovo fondo abbia attentato e non poco il problema del boucing emerso con la spec. Evo 2 della SF-24.

A conferma del lavoro portato avanti in fabbrica nelle ultime settimane, la Rossa è riuscita ad arginare la problematica del “saltellamento” che è emersa a Barcellona, offrendo ai propri piloti una vettura più bilanciata e guidabile, soprattutto nelle zone ad alta velocità. Una condizione che potrebbe spingere i tecnici a confermare la nuova specifica anche a Spa, dove sulla carta – a causa delle caratteristiche del tracciato – doveva tornare in pista la versione della monoposto presentata ad Imola.

Ferrari, Sainz soddisfatto delle novità in Ungheria

“Quale vettura utilizzeremo a Spa? E’ una domanda interessante, ma faremo un’analisi tra oggi, domani e martedì. Ancora non lo sappiamo. Onestamente, per come la penso io, credo che andremo con questo nuovo fondo. Concordiamo tutti che questa soluzione si sia ben comportata durante questo fine settimana in Ungheria. Vedremo cosa accadrà a Spa, anche se speriamo di poterci giocare le posizioni di vertice e di poter essere più vicini a McLaren e Red Bull. Il Belgio sulla carta potrebbe rivelarsi più faticoso per la nostra vettura, ma speriamo di riuscire a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Sarà importante capire come si comporteranno le novità su quel tracciato”.