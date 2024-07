F1 | Hamilton e Verstappen, clamoroso scontro in Ungheria: l’analisi del contatto di Matteo Bobbi [VIDEO]

F1 Hamilton Verstappen – Intervenuto a Paddock Live, Matteo Bobbi – tramite l’ausilio dello Sky Sport Tech – ha analizzato il clamoroso contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen nell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, evidenziando come l’olandese abbia provato il sorpasso in curva 1 in un modo estremamente aggressivo.

Il Campione del Mondo in carica, nel tentativo di sfruttare il doppiaggio di Alexander Albon, ha staccato molto tardi e all’interno del sette volte iridato, trovandosi di fatto in piena traiettoria. Una condizione che l’ha portato a toccare l’anteriore destra della W15 del britannico. Un incidente alla “Verstappen” che ha confermato quanto l’olandese, in fase di bagarre, non badi al sottile pur di ottenere i risultati sperati.

Hamilton, ricordiamo, ha chiuso la gara di Budapest al terzo posto, mentre il portacolori della Red Bull, anche a causa di questo episodio, si è dovuto accontentare della quinta piazza. Appuntamento tra una settimana a Spa per il Gran Premio del Belgio.