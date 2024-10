Mercedes | Hamilton: “L’incidente è stato davvero strano”

La gara di Hamilton a Austin è durata appena tre giri. Il sette volte campione del mondo, così come accaduto con Russell il giorno prima, è uscito di pista alla curva 19 perdendo il controllo della sua Mercedes. La W15 ha avuto un comportamento piuttosto ambiguo in Texas, essendo molto sensibile ai cambiamenti. Gli aggiornamenti non hanno funzionato come sperato, ma lo stesso Lewis avrebbe voluto cambiare assetto prima della gara e partire dai box come il suo compagno di squadra, evidentemente non aveva alcun feeling con la monoposto, ma il team non ha voluto, e il risultato finale lo ha ampiamente dimostrato.

“Ho avuto una partenza ottima e pensavo che ci aspettasse una gara positiva – ha detto Hamilton. Stavo semplicemente gestendo le gomme quando è avvenuto l’incidente, un momento davvero strano. Non stavo spingendo troppo, ma la macchina ha rimbalzato un po’ alla curva 19, ho perso il posteriore ed è finita lì. Abbiamo rilevato una forte raffica di vento, fino a 40 km/h, proprio mentre stavo girando, il che probabilmente non ha aiutato. Anche George ha avuto un testacoda simile al mio ieri, quindi lavoreremo sodo per analizzare entrambi gli incidenti e capire cosa possiamo imparare”.

“Mi dispiace per il team, che ha lavorato così duramente per portare questi aggiornamenti. Da qui dobbiamo solo guardare avanti e cercare di migliorare. Speriamo di riuscire a mettere la macchina in una posizione migliore per la gara in Messico la prossima settimana, e lavoreremo tutti intensamente per riuscirci”.