F1 | Colapinto rivuole il suo giro veloce: “Quel francese me lo ha preso”

Franco Colapinto sta certamente sorprendendo per il suo modo di correre: il giovane argentino della Williams ha già ottenuto cinque punti in classifica, facendo rimpiangere il team inglese di non averlo preferito a Sargeant nell’ultimo anno e mezzo probabilmente. Dopo l’ottima prova di ieri, conclusa con un decimo posto, il pilota della squadra di Grove è stato protagonista anche al ring delle interviste, quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse del giro veloce che Ocon, il quale ha abbondantemente chiuso fuori dalla zona punti, gli ha strappato il giro veloce poco prima del traguardo.

“Perché si è fermato ai box? Il francese mi ha tolto il giro veloce, deve restituirmelo – ha detto Colapinto alla ESPN. Dai, dobbiamo salvare il pianeta, non possiamo cambiare gomme per soli due giri. La gomma dura in partenza? L’ho scelta io. Dopo un sabato difficile, siamo riusciti a riscattarci in gara. Come squadra, abbiamo dimostrato grande forza nel ribaltare la situazione. La Red Bull, la Haas e l’Alpine sono state molto competitive questo weekend, quindi non era facile ottenere punti”.

“Sapevo che avevamo un buon ritmo e, una volta trovato il giusto passo in aria libera, abbiamo davvero spinto. Ho imparato molto dal mio primo weekend Sprint, e questo mi sarà utile in futuro. Devo continuare a migliorare per aiutare la squadra a progredire nella giusta direzione. Speriamo di costruire su questa base nelle prossime due gare della tripla trasferta”.

