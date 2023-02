F1 | Sanremo 2023, Leclerc presente all’Ariston per la serata finale

Tra i vip inviati alla serata conclusiva del Festival di Sanremo 2023, che ha visto la vittoria di Marco Mengoni con la canzone “Due vite”, non è passato certamente inosservato Charles Leclerc presentato ad inizio serata da Amadeus ricevendo un caloroso applauso dai presenti in teatro. Il pilota della Ferrari, arrivato all’Ariston insieme ad Antonio Fuoco, altro driver del Cavallino impegnato nello sviluppo della vettura F1 e che sarà tra i protagonisti della prossima sfida di Maranello ala 24 Ore di Le Mans, era seduto in prima fila dove ha assistito alla finale della settantatreesima edizione della kermesse più importante della canzone italiana.

Non è la prima volta che un pilota della Ferrari è tra gli ospiti di Sanremo. In passato è toccato infatti a Fernando Alonso, con lo spagnolo che nel 2011 era arrivato in Liguria per sostenere l’allora moglie Raquel Del Rosario che duettava sul palco dell’Ariston con Luca Barbarossa.

Archiviata la finale di Sanremo, il prossimo appuntamento per Leclerc è quello del prossimo 14 febbraio dove saranno tolti i teli alla nuova Ferrari SF-23 che sarà chiamata a lottare per il Mondiale con Red Bull e Mercedes.