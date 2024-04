F1 | Haas, crescono di giorno in giorno le quotazioni di Bearman per il 2025

F1 Haas Bearman – L’uscita di Nico Hulkenberg in direzione Sauber/Audi potrebbe aver spalancato le porte della Haas ad Oliver Bearman, giovane “cavallino” della Ferrari Driver Academy e già pilota di sviluppo della piccola compagine statunitense. Secondo quanto riportano diversi media inglesi, Ayao Komatsu – in attesa di capire come si svilupperà questa stagione 2024, cominciata con diversi riscontri positivi – starebbe valutando il profilo del giovane pilota inglese per il 2025, il quale – ricordiamo – ha già messo in mostra le proprie doti nell’ultimo Gran Premio dell’Arabia Saudita a Jeddah, dove ha sostituito brillantemente Carlos Sainz in Ferrari.

L’arrivo di Bearman alla Haas garantirebbe a quest’ultima non sono un talento giovane su cui strutturare il proprio futuro, ma anche le “simpatie” della Ferrari, pronta a supportare il proprio pilota con tutti i mezzi necessari. Ovviamente, l’arrivo di Bearman costringerebbe Komatsu a ribadire fiducia del team in Kevin Magnussen, ovvero un profilo esperto e pronto a supportare non solo la crescita del talento inglese, ma anche lo sviluppo della vettura che scenderà in pista a partire dal prossimo mese di febbraio. Vedremo come si svilupperà questa vicenda di mercato nelle prossime settimane.