Ferrari | Sprint Race Miami, la frustrazione di Sainz: “Troppo lenti in rettilineo”

E’ sicuramente frustrato Carlos Sainz per il quinto posto ottenuto nella Sprint Race del Gran Premio di Miami. Il pilota della Ferrari non è riuscito a replicare l’ottima prestazione di Leclerc, ed è stato dietro per tutti e 19 i giri della mini gara del sabato dietro Daniel Ricciardo, oggi grandioso in quarta posizione. Tra i due una bella lotta di ritmo, ma la SF-24 dello spagnolo mancava di velocità di punta, e faticava anche ad avvicinarsi pure con il DRS spalancato in rettilineo. E’ evidente che con la riapertura del parc fermé prima delle qualifiche verranno fatte delle modifiche sulla Rossa numero 55 del madrileno.

“Avete visto come non avessi velocità sul dritto – ha detto Sainz. Non andavo nemmeno col DRS e l’accelerazione del motore Honda, anche in quarta, quinta e sesta marcia fa la differenza, e quindi diventa molto difficile sorpassare in una pista come questa, con lo sporco fuori dalla linea ideale che non ti permette di fare staccate profonde. Sapevamo che questo poteva succedere con la scelta del nostro assetto, ma adesso ci focalizziamo sul resto del weekend, che è la cosa più importante. Per me la lotta con Ricciardo non è stata divertente, bensì frustrante: lui ha fatto un buon lavoro ma ci mancava velocità di punta”.