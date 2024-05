GP Miami | Ferrari, Sainz deluso per la terza fila nelle qualifiche Sprint

E’ deluso Carlos Sainz per il risultato delle qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, le quali hanno determinato la griglia di partenza della Sprint Race di domani. Il pilota della Ferrari non è riuscito a fare meglio della quinta posizione, per via di un errore nell’ultimo tratto del suo unico tentativo in SQ3, piazzandosi addirittura alle spalle di uno strepitoso Daniel Ricciardo. Il feeling con la SF-24, al contrario di quanto accaduto a Leclerc, è cambiato in peggio rispetto alla prima e unica sessione di prove libere di questo weekend, ed evidentemente bisognerà cambiare qualcosa tra la mini gara di domani e le qualifiche, quelle vere, che stabiliranno la griglia per la gara principale di domenica.

“C’è stato uno strano cambiamento del comportamento della macchina tra le libere e le qualifiche – ha ammesso Sainz. Abbiamo faticato con l’aderenza e mettere insieme i vari settori all’interno del giro. Bisogna esaminare il tutto perché ho avuto difficoltà per tutte e tre le sessioni. Quando ho messo le soft ho fatto un buon giro ma ho commesso un errore all’ultima curva e questo mi ha fatto perdere praticamente tutto lo slancio necessario per un buon tempo. Ovviamente non sono contento, spero di cambiare le cose domani prima delle qualifiche vere. Non so che macchina avrò nella Sprint, perché ho avuto buone sensazioni nelle libere, mentre in qualifica no, quindi sarà molto difficile prevedere cosa accadrà”.