F1 | Sainz: “Al momento non possiamo contendere la vittoria alla Red Bull”

La prima gara della nuova stagione non ha riservato alcuna sorpresa. La Red Bull ha infatti dominato l’appuntamento inaugurale del Bahrain con Max Verstappen che, dopo aver conquistato la pole position, si è ripetuto anche in gara dove ha annichilito la concorrenza. A Sakhir non c’è stata storia, con l’olandese che ha condotto sempre in testa la corsa fino alla bandiera a scacchi.

Se la Red Bull, che ha completato un sabato trionfale con il secondo posto firmato da Sergio Perez, si è confermata la candidata principale per il titolo, la Ferrari ha mostrato di essersi lasciata alle spalle un difficile 2023 ottenendo subito un podio con Carlos Sainz. Lo spagnolo, che si è reso protagonista di una gara solida e senza problemi al contrario del compagno di squadra Charles Leclerc condizionato da un problema ai freni, ha ammesso come al momento – nonostante i miglioramenti mostrati in pista – la SF-24 abbia ancora parecchia strada da fare se vuole arrivare a contendere la vittoria alla scuderia di Milton Keynes.

“Se questa gara è la prova che possiamo essere la vera alternativa alla Red Bull? Me lo auguro – ha dichiarato Sainz, discutendo con i media al termine della corsa – Penso che al momento siamo un po’ troppo lontani per poter sfidare la Red Bull in ottica vittoria, perché se mettono tutto insieme sono perfetti. Ma la guidabilità della macchina di quest’anno è molto più normale rispetto a quella dello scorso anno”.

Sainz, completando la propria disamina, ha aggiunto: “E partendo da questa base, se continuiamo ad aggiungere carico aerodinamico a questa macchina, penso che possiamo iniziare ad avvicinarci a loro. Ma dobbiamo iniziare a farlo ora, perché altrimenti inizieranno a spingere e ad allontanarsi”.