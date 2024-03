F1 | Red Bull, Marko sorpreso dalla vittoria dominante di Verstappen in Bahrain

Non c’è stata storia. Anche la prima gara della stagione 2024 si è aperta come si era conclusa quella precedente: con una Red Bull davanti a tutti. A firmare il successo della scuderia di Milton Keynes nel Gran Premio del Bahrain è stato il solito Max Verstappen, con l’olandese che ha letteralmente annichilito la concorrenza. Dopo la pole position, fatta segnare venerdì, il tre volte campione del mondo non ha avuto rivali neanche in gara controllandola dall’inizio alla fine e accumulando un vantaggio di ventidue secondi sul compagno di squadra Sergio Perez.

Discutendo della prestazione mostrata dalla RB20 a Sakhir, Helmut Marko ha ammesso come non si aspettava un divario del genere soprattutto nei confronti di una Ferrari che ha pagato dazio con Charles Leclerc (giunto 4°) condizionato da alcune problematiche ai freni che ne hanno condizionato la corsa.

“Tutto ha funzionato nel migliore dei modi, Max ha conquistato la vittoria fin dalla partenza e poi ha fatto il vuoto – ha dichiarato Marko, intervistato dall’emittente ServusTV – La sua è stata una superiorità netta, rimarcata dal giro più veloce dove ha girato due secondi più rapido degli altri. Verstappen ha sempre guidato con aria pulita, la sua è stata una gara liscia”.

Da parte dello storico consulente della Red Bull non è mancato un pensiero nei confronti di Sergio Perez, con il messicano che ha recuperato varie posizioni dopo le difficoltà riscontrate in qualifica: “Ha gestito il vantaggio su Carlos Sainz, ha fatto bene a non spingere. Quello ottenuto quest’oggi è un risultato molto buono, tutto è stato incredibile”.