F1 | Leclerc: “Il mio nuovo progetto non sarà una distrazione dalla Formula 1”

Charles Leclerc ha voluto precisare che resterà impegnato in Formula 1, nonostante il recente lancio nell’industria del gelato. Si parlava del fatto che il monegasco volesse aprire una propria gelateria in quel di Monaco e l’iniziativa ha poi preso piede. Ora, in collaborazione con il marchio italiano Grom ed il suo manager Nicolas Todt, Leclerc ha lanciato il suo marchio di gelati “LEC”, a basso contenuto calorico.

“Inizialmente avevo l’idea di aprire un negozio a Montecarlo ma poi ho conosciuto Federico Grom grazie ad alcune conoscenze comuni e abbiamo pensato di fare cose molto più grandi”, ha commentato il pilota della Ferrari ai microfoni di Deejay Chiama Italia.

Questo suo lancio, fa eco al progetto di Lewis Hamilton che ha recentemente lanciato Almave, un distillato analcolico di agave blu.

“Ne stavamo parlando di recente -ha commentato il monegasco- ha questo suo nuovo progetto Almave che è molto bello perché ha sviluppato una nuova bevanda mentre io punto sul gelato. Quindi di sicuro, quando arriverà in Ferrari, festeggeremo con il mio gelato ed il suo drink. Sto già lavorando a nuovi gusti per il 2025, ma nel frattempo abbiamo l’obiettivo di arrivare anche nei supermercati francesi entro la fine di quest’anno”.

La nuova attività imprenditoriale di Leclerc, ha già scatenato delle critiche. Secondo i più scettici infatti, non è il momento giusto visto che in pista non sta ottenendo risultati importanti al contrario del suo compagno di squadra, Carlos Sainz, che lascerà la Ferrari a fine stagione per lasciare il posto ad Hamilton.

“A nessuno piace arrivare secondo ma non mi sarei mai tuffato in questo progetto da solo perché non ho molto tempo a disposizione. Il 99% della mia vita è la Formula 1 e la mia priorità è essere il miglior pilota di Formula 1. Dedico tutto quello che ho alla F1”.