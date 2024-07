F1 | Ricciardo a colloquio con Horner e Mekies dopo Spa. Marko intanto scarica Perez

Il rapporto tra Sergio Perez e la Red Bull sembra essere definitivamente concluso. Il pilota messicano, nonostante il contratto appena rinnovato ha offerto un’altra prestazione negativa a Spa: partito dalla seconda posizione, Checo ha chiuso all’ottavo posto (senza considerare la squalifica di Russell, ndr), portando pochissimi punti in dote alla squadra di Milton Keynes, con la RB20 macchina peggiore, prestazionalmente parlando, delle top 4 in questo weekend del Belgio. Nonostante questo però, Verstappen è arrivato quinto (quindi quarto, ndr), e il team austriaco è sempre più nel mirino della McLaren per quel che concerne la classifica costruttori.

Helmut Marko non ha dubbi: “Sergio aveva la possibilità di ottenere un buon risultato partendo dalla prima fila, ma non è andata così purtroppo. E’ crollato completamente, specialmente nell’ultima parte di gara, e quello che sembrava positivo in qualifica, non si è concretizzato poi in gara. Non è certo quello che ci aspettavamo da lui”.

Queste le parole del consigliere austriaco nel dopo gara: frasi che sanno di rottura totale tra le parti, e nello stesso momento, le telecamere spagnole di DAZN (foto copertina) hanno raccolto un colloquio tra Daniel Ricciardo, Laurent Mekies, team principal della Racing Bulls e Christian Horner, boss della Red Bull. Tutto fa pensare al ritorno dell’australiano come pilota titolare nella casa madre dopo sei anni, con Lawson a far da compagno a Tsunoda per il resto della stagione. Potrebbe essere l’ultima grande chance della carriera di Ricciardo: dentro o fuori, forse per sempre, prendere o lasciare.