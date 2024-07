Mercedes | Squalifica Russell, Wolff: “Dobbiamo scusarci con lui”

La Mercedes fa mea culpa: la squadra di Brackley ammette il grossolano errore che ha portato alla squalifica di George Russell a Spa, scippandolo di una vittoria clamorosa maturata nel corso del Gran Premio del Belgio di ieri, con il pilota inglese in grado di vincere con una sola sosta, mentre gli altri si sono fermati tutti al pit due volte. Il successo è passato così di mano a Lewis Hamilton con l’altra W15, ma la compagine anglo/tedesca ha buttato all’aria una doppietta importantissima, e il team principal Wolff non le manda certamente a dire.

“Dobbiamo prendere questa squalifica con grande serietà – ha detto Toto. Abbiamo commesso un errore chiaro, e dobbiamo assicurarci di non ripeterlo più. Adesso valuteremo quanto accaduto per capire cosa sia andato storto. Perdere una doppietta è frustrante e possiamo solo scusarci con George, il quale è stato fortissimo. Lewis vince, ed è stato il pilota più veloce in gara sulle due soste, quindi merita comunque questa vittoria. Nonostante la squalifica, ci sono molti aspetti positivi che possiamo trarre da questo fine settimana: avevamo una macchina che è stata il punto di riferimento nella gara di oggi con due strategie diverse, e solo pochi mesi fa sarebbe stato inconcepibile. Ci dirigiamo verso la pausa estiva avendo vinto tre delle ultime quattro gare. Cercheremo di tornare dopo la chiusura con l’obiettivo di mantenere la nostra traiettoria positiva”.