F1 | Aston Martin, Stroll: “Ci mancava velocità per lottare”

Spa Francorchamps – Lance Stroll taglia in traguardo in dodicesima posizione nel Gran Premio di Spa. Il canadese – classificato undicesimo dopo la squalifica del vincitore – ha optato, come il compagno di squadra, per una strategia ad una sola sosta. Strategia che ha pagato, ma a fine gara le gomme hanno ceduto e il canadese, che si trovava in zona punti, ha dovuto cedere alla velocità degli avversari.

Stroll: “Ci mancava velocità per lottare”

“E’ diventato chiaro, durante la gara, che il degrado fosse minore del previsto, per cui abbiamo optato per una sola sosta. Eravamo in decima posizione e mancavano pochi giri al termine della gara, ma a quel punto stavo faticando con le gomme e non avevo abbastanza velocità per tenermi la posizione. Ci mancava velocità per lottare. Come squadra abbiamo ancora tanto lavoro da fare per raggiungere i quattro top team”.