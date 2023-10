F1 | Red Bull, Verstappen vince e critica la Sprint Race

Verstappen torna a trionfare dopo la delusione delle qualifiche del venerdì. Nella giornata dedicata alla Sprint Race, l’olandese non lascia spazio ad alcun errore, conquistando prima la pole position nelle Shootout, e poi la vittoria nella Sprint. Già durante le qualificazioni Verstappen ha dovuto sgomitare per restare davanti, con Leclerc e Hamilton alle calcagna: il campione del mondo resta comunque il più veloce in tutte e tre le sessioni, conquistando la “pole” con cinquantacinque millesimi di vantaggio sul monegasco della Ferrari. In gara, i due avversari non gli hanno reso la vita facile: proprio alla partenza Max e Leclerc sono aggressivi verso curva uno, mentre poi Hamilton si mette a caccia, senza però mai tentare davvero il sorpasso sul leader. Verstappen – nonostante le lamentele sul comportamento del posteriore della vettura – vince in scioltezza la Sprint Race di Austin godendosi gli allori, prima di prepararsi alla partenza in gara dalla sesta posizione.

“E’ stata una buona giornata. C’è stato un momento critico con Charles alla partenza, ma dopo sono riuscito a concentrarmi sulla mia gara. Il ritmo della vettura era buono, meglio di quanto mi aspettassi, siamo riusciti a gestire bene le gomme. Se proprio devo dare la mia opinione su questo format.. non mi esalta – ammette l’olandese – Ora abbiamo già svolto la nostra ora, tutti sanno più o meno cosa accadrà domani. Se fossi un tifoso sarei deluso: la Sprint toglie la magia della domenica, di svegliarsi senza sapere quale sarà la vettura più veloce. Stavolta per me sarà un po’ più interessante interessante, partirò dalla sesta posizione; cercheremo di tenerci fuori dai guai nel primo giro, per poi risalire la classifica passo dopo passo. Speriamo di poterci divertire”.

5/5 - (1 vote)