Mercedes | Russell rallentato dalle penalità nella giornata dedicata alla Sprint Race

Non è stato un gran sabato per George Russell. L’inglese della Mercedes ha chiuso la Sprint Race in ottava posizione, e tra le qualifiche e la mini gara ha ricevuto due penalità, una per impeding nei confronti di Leclerc e l’altra per aver passato Piastri fuori dal tracciato. Tutto sommato quindi, il punto conquistato può essere considerato positivo. La concentrazione adesso passa alla gara principale di questa sera, ricordiamo partenza alle 21 ore italiane. La sfida sarà quasi sicuramente con Ferrari e McLaren, ma occhio al passo gara, perché la W14 sembra essere come sempre molto competitiva sulla lunga distanza.

“E’ stata una giornata movimentata per me – ammette Russell. Entrambe le penalità ricevute erano giuste: non sono riuscito a ridare la posizione a Piastri nella Sprint perché Gasly lo aveva già passato, e quindi ne avrei dovute perdere due. E’ stato un peccato perché ho fatto una mossa un po’ ottimistica, ma non ci sono molti punti in palio, quindi va bene. In gara saremo in una buona posizione per lottare per il podio partendo dalla quinta posizione: sarà interessante, le gomme si sono comportate bene nella Sprint Race, ma questo perché le temperature si sono abbassate leggermente e c’erano parecchie nuvole. Dovremo scegliere tra una e due soste, bisognerà reagire rapidamente a tutte le situazioni che verranno a crearsi. Avremo una bella battaglia con le Ferrari e la McLaren di Norris, potremmo essere più veloci di loro, ma partono avanti, quindi sarà compito nostro passarli”.