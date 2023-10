Formula 1 | Mercedes, Hamilton non riesce a tenere il ritmo di Verstappen nella Sprint

Ci ha provato in tutti i modi Lewis Hamilton, ma alla fine Max Verstappen ne aveva troppo di più. Il sette volte campione del mondo però è riuscito a passare subito Charles Leclerc in partenza, ancora forse un po’ intronato dalla mossa aggressiva dell’olandese al via. Ne ha approfittato l’inglese della Mercedes, il quale ha avuto anche il passo per stare con il rivale 2021 nei primi sei giri della Sprint Race. A quel punto però la superiorità della Red Bull ha avuto la meglio, e Lewis si è dovuto accontentare di un’ottima seconda posizione. Adesso ci si concentra per la gara principale di oggi, la quale promette grande bagarre con un Verstappen relegato in sesta posizione e tutti gli altri prontissimi a contendersi la prima posizione, quantomeno fino a quando l’olandese rimonterà.

“E’ stata una gara divertente – ha detto Hamilton dopo la Sprint. Ho fatto una buona partenza e alla prima curva ho avuto una bella lotta con Charles, e dopo averlo passato mi sono concentrato su Max, cercando di avvicinarmi nelle prime fasi. Il suo ritmo al momento è impareggiabile, quindi non ho potuto sfidarlo. C’è ancora tanta strada da fare per eguagliare il ritmo che ha dimostrato di avere nel corso della Sprint, ma sono felice del secondo posto. Sarà utile partire davanti a Max domani, ma penso che non ci metterà molto a raggiungerci, visto il passo avuto oggi. Credo che saremo in lotta con Ferrari e McLaren, siamo tutti molto vicini e con un ritmo simile, quindi spero di avere belle battaglie. Tenere Max dietro sarebbe fantastico, ma in caso contrario faremo tutto il possibile per finire sul podio e portare a casa un bel bottino di punti”.