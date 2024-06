F1 | Red Bull, Verstappen torna al comando: “Non mi preoccupo degli avversari”

Spielberg – Il Red Bull Ring si tinge di arancione: Max Verstappen conquista la prima posizione nelle Sprint Qualifying, dominando sin dalla prima sessione di prove libere – non accade dal weekend di Miami, dove l’olandese restò al comando in tutte le sessioni. Nel venerdì della sua gara “di casa” Verstappen sembra tornare ad essere quello che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, solo al comando di un gruppo che continua ad avvicinarsi inesorabilmente. A scattare dalla prima fila, accanto a lui, la McLaren di Lando Norris, più lenta di soli 93 millesimi. Quello del Red Bull Ring è un circuito veloce, adatto alle caratteristiche della RB20, ma è solo venerdì

Verstappen: “Per ora non mi preoccupo degli avversari”

“E’ grandioso essere qui davanti al mio pubblico, nel mio Gran Premio di casa. E’ stata una bella giornata finora, è stato bello guidare questa vettura, abbiamo subito trovato un buon bilanciamento, che ci ha permesso di iniziare la qualifica col piede giusto. Abbiamo avuto un piccolo problema con i sensori, ma siamo riusciti a sistemarlo in tempo – ha spiegato Max – tutto ha funzionato molto bene, ma siamo solo all’inizio del weekend: c’è ancora parecchio da fare, ma sono contento della giornata di oggi. Sembriamo forti nell’alta velocità e continueremo a spingere anche domani, la gara Sprint ci potrà dare indicazioni per il resto del weekend. Non mi stresso riguardo a Norris o agli avversari, ci penseremo domani: per ora mi godo questa serata”.