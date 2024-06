F1 | Red Bull, Verstappen stampa la pole anche al sabato: “Un bel segnale di forza”

Anche a Spielberg sembra non esserci storia. Dopo la pole segnata ieri e la vittoria odierna nella Sprint Race, Max Verstappen si è ripetuto risultando il più veloce nelle qualifiche che hanno delineato lo schieramento di partenza per il Gran Premio d’Austria. Sul tracciato di proprietà della Red Bull il campione del mondo in carica ha letteralmente annichilito la concorrenza, come dimostrano gli oltre quattro decimi rifilati al primo inseguitore: Lando Norris.

Una situazione che pone, e non potrebbe essere diversamente, l’alfiere della squadra di Milton Keynes come principale indiziato per la vittoria nella gara di domani.

“Le qualifiche sono andate davvero bene – ha dichiarato Verstappen al termine della sessione – Abbiamo cercato di aggiustare la macchina dopo stamattina e ci siamo riusciti. Rispetto a ieri la temperatura della pista era più calda, ed ha reso tutto più complicato per la guida. Ma la macchina oggi mi ha dato sensazioni migliori rispetto a ieri: ho potuto attaccare meglio le curve ed ogni tentativo è stato perfetto ed è stato molto divertente”.

L’olandese ha poi aggiunto: “Siamo tornati in pole dopo un po’ di tempo, il team ha lavorato tantissimo per rendere più competitiva la vettura: questo è un bel segnale di forza e speriamo di poterlo mostrare anche nella gara di domani”.

In vista di un’eventuale battaglia con Norris: “È sempre bello correre con lui, speriamo di poter battagliare nuovamente domani. Ma ora non voglio pensarci troppo, oggi sono molto contento della monoposto. Speriamo di poter tradurre questo passo anche in gara”.