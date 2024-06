F1 | GP Austria, masterclass di Verstappen nelle qualifiche del Red Bull Ring [RISULTATI]

F1 GP Austria – Prestazione mostruosa di Max Verstappen nella sessione di qualifiche valide per il Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo la pole position ottenuta nella Sprint Qualifying di ieri, l’olandese si è confermato al comando anche nelle tre manches di questo pomeriggio, fermando il cronometro sull’1’04″314, ben quattro decimi più rapido della McLaren di Oscar Piastri.

Una prestazione maiuscola che gli ha regalato la 40° pole position della carriera e una situazione di assoluto vantaggio in vista della gara di domani. Con le temperature di quest’oggi, infatti, sarà importante gestire al meglio la meccanica della vettura e il degrado gomme, aspetto su cui Red Bull si è comunque rivelata forte nella Sprint di questa mattina.

Verstappen si conferma dominatore, Norris fa il massimo

Norris, come scritto, si è classificato al secondo posto, destrando il massimo del potenziale dalla vettura a propria disposizione, seguito da George Russell, Carlos Sainz e Lewis Hamilton, rispettivamente terzo, quarto e quinto. Da notare che inizialmente, con il terzo tempo, si era classificato Oscar Piastri, ma per un track limits in curva sei l’australiano ha perso il tempo ed è quindi stato retrocesso al settimo posto. Davanti a lui scatterà Charles Leclerc: il monegasco ha sofferto come in mattinata le ultime due curve a causa del bouncing (emblematico un’errore sul finale della Q3), aspetto che non gli ha permesso di giocarsi le posizioni di vertice della classifica.

Ferrari, Leclerc soffre e commette errori

Sergio Perez, Nico Hulkenberg ed Esteban Ocon hanno ottenuto gli ultimi piazzamenti in top dieci. Attenzione alla posizione del tedesco, finito spesso nell’occhio del Direttore di Gara. Diverse tirate d’orecchio potrebbero costargli delle posizioni di penalità sulla griglia di partenza. Appuntamento alle 15.00 di domani per la partenza di questo round mondiale sul tracciato del Red Bull Ring.

QUALIFYING CLASSIFICATION Confirmation of Verstappen's dominance Piastri was initially third fastest but had his final lap time deleted for track limits and drops to P7#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/NvKNhttN3H — Formula 1 (@F1) June 29, 2024