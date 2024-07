F1 | Andy Cowell nuovo CEO di Aston Martin: ancora nessuna conferma sull’ingaggio di Cardile

Nella giornata di ieri l’Aston Martin ha annunciato Andy Cowell come nuovo amministratore delegato del gruppo. L’inglese inizierà la sua avventura in verde il prossimo 1° ottobre e prenderà il posto di Martin Whitmarsh. La carriera dell’ex Mercedes è iniziata alla Cosworth prima di unirsi alla BMW Motorsport nel 2000 e alla Mercedes-Ilmor nel 2004 come ingegnere principale. Alla Mercedes-Benz HPE è stato direttore tecnico tra il 2008 e il 2013. Cowell è diventato Amministratore delegato di Mercedes AMG HPP nel 2013 per quella che è stata l’era di successo dei V6 turbo-ibridi della casa di Stoccarda, vincendo sia il campionato piloti che quello costruttori tra il 2014 e il 2020.

“Vorrei ringraziare Martin, è stato determinante nella nostra fase di crescita come azienda – ha detto Lawrence Stroll, proprietario del team. Sono felice di dare il benvenuto ad Andy in un momento cruciale. Insieme alla nostra partnership con Honda, all’impegno di Aramco e alla leadership di Andy, siamo sulla buona strada per diventare una squadra in grado di lottare per il campionato del mondo. Avrà il mio pieno appoggio e tutte le risorse a disposizione per vincere”.

“Conosco Andy da molti anni – ha dichiarato Whitmarsh. Lo portai in Mercedes nel 2004, è diventato amministratore delegato tra il 2013 e il 2020, ottenendo un grande successo nel mondo degli affari e dello sport. Sarà una risorsa incredibile per Aston Martin e darà un contributo significativo all’attuazione della nostra strategia futura. Questo arrivo mi consentirà di allontanarmi e concentrarmi su altri progetti della mia vita, sapendo che le basi sono state gettate con un team impressionante, una visione stimolante e strutture avanzate per raggiungere il successo in Formula 1″.

“Sono contento di unirmi all’entusiasmante progetto di Lawrence e non vedo l’ora di lavorare con il talentuoso gruppo di persone che è stato messo insieme – ha affermato Cowell. La Formula 1 è sempre stata la mia passione e mi unisco ad Aston Martin in un momento incredibile con l’imminente completamento dell’AMR Technology Campus e la nostra transizione nel 2026 verso un team ufficiale con i nostri partner strategici Honda e Aramco”.

Aston Martin, Enrico Cardile prossimo colpo?

Con l’annuncio di Andy Cowell ci si aspettava anche quello di Enrico Cardile, attuale direttore tecnico del telaio e dell’aerodinamica della Ferrari, in uscita a quanto pare proprio per il team di Silverstone. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma la destinazione dell’ingegnere toscano sembra ormai prossima alla conclusione. Il suo addio potrebbe anche coincidere con l’approdo di Adrian Newey a Maranello, mentre Aston Martin non sembra essere la futura destinazione del genio inglese nonostante la maxi offerta che pare gli abbia fatto Lawrence Stroll, ma su questo argomento ci sono visioni piuttosto discordanti.