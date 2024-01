F1 | Red Bull, Verstappen impressionato dalla crescita McLaren

In un campionato letteralmente dominato al vertice dalla Red Bull, che ha conquistato la bellezza di ventuno vittorie in ventidue appuntamenti con l’unica battuta a vuoto rappresentata dal Gran Premio di Singapore dove a trionfare è stata la Ferrari con Carlos Sainz, le battaglie più intense sono state rappresentate dalla lotta per il secondo posto nel Costruttori che ha visto primeggiare la Mercedes.

Ma la squadra che ha compiuti i maggiori progressi è stata la McLaren, con la scuderia di Woking che ha compiuto un enorme passo in avanti rispetto ad inizio stagione dove la MCL60 faceva fatica a passare il taglio della prima manche di qualifiche. In ottica 2024 a spaventare Max Verstappen è stata proprio McLaren, in virtù dei progressi mostrati soprattutto nella seconda metà di campionato.

“Siamo stati l’unica squadra che è stata davvero costante nel 2023 – ha dichiarato Verstappen, intervistato dal podcast Talking Bull – Alle nostre spalle hanno vissuto alti e bassi, prima c’era una squadra come seconda forza poi un’altra. La battaglia è stata piuttosto serrata dietro di noi. Tutto dipenderà da quanto miglioreranno nel periodo invernale”.

Verstappen ha poi aggiunto: “La squadra che mi ha più impressionato dietro di noi, pensando da dove sono partiti e dove hanno terminato, è stata la McLaren. Potrebbero essere molto competitivi l’anno prossimo”.