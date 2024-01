F1 | Red Bull, Perez ringrazia la squadra per il supporto ricevuto

Il 2023 è stato un anno che ha regalato fortune alterne a Sergio Perez. Il messicano infatti, dopo un brillante inizio di stagione dove aveva conquistato ben due vittorie a Jeddah e a Baku, si è perso strada facendo non riuscendo a reggere il confronto con il compagno di squadra Max Verstappen che ha colto la bellezza di diciannove successi in ventidue appuntamenti.

Checo è stato protagonista di vari errori – alcuni dei quali molto gravi – che però non hanno impedito all’alfiere della Red Bull di conservare il secondo posto nel Mondiale piloti permettendo così alla scuderia di Milton Keynes di cogliere la prima doppietta iridata della propria storia.

Lo stesso Perez, discutendo dell’andamento della stagione, ha voluto ringraziare la squadra anglo-austriaca per il supporto ricevuto e farà tesoro delle lezioni apprese negli ultimi mesi.

“Ovviamente abbiamo iniziato davvero bene l’anno, poi a metà stagione abbiamo avuto un po’ di montagne russe – ha dichiarato Perez nel recente evento del Gala FIA, citato da Formula1.com – Ma non ci siamo arresi, siamo rimasti uniti come squadra e voglio ringraziare tutta la mia squadra per avermi supportato”.

Il messicano, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Abbiamo attraversato momenti molto difficili, ma siamo riusciti a garantire la migliore stagione nella storia della nostra squadra e abbiamo imparato da quei momenti difficili: torneremo più forti l’anno prossimo”.