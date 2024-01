F1 | Mercedes, Wolff: “Dobbiamo dare ad Hamilton una monoposto vincente”

Quella che si è conclusa a fine novembre scorso non è stata una stagione esaltante per la Mercedes. La scuderia della Stella, rispetto al 2022, non è riuscita neanche a conquistare una vittoria ma al tempo stesso ha avuto la meglio sulla Ferrari nella lotta al secondo posto nel Mondiale costruttori. Il 2024 segnerà l’inizio di una nuova era per il team tedesco che rivoluzionerà in toto la propria monoposto, dopo le difficoltà nell’ultimo biennio con il ritorno delle auto ad effetto suolo.

Toto Wolff, discutendo della vettura 2024, si augura che la squadra riesca a partorire un progetto vincente che possa permettere a Lewis Hamilton di tornare a lottare per il titolo. L’ultima volta che il sette volte campione del mondo ha lottato per l’iride risale al 2021, in un’annata caratterizzata da una rivalità molto intensa con Max Verstappen che vide uscire sconfitto proprio l’alfiere della Mercedes.

“Se riuscissimo a dargli una macchina, allora potrebbe lottare per titolo: non ho dubbi – ha dichiarato Wolff, citato da Formula1.com – È chiaro che quando hai una macchina di Formula 1 come quella che abbiamo adesso, non ti senti mai a tuo agio: hai weekend buoni e weekend negativi”.

Wolff, completando il proprio pensiero, ha detto: “Ogni volta che Lewis ha un obiettivo, come quello di vincere gare, allora il vero Lewis prende vita. Penso che dobbiamo dargli questa opportunità”.