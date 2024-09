F1 | Red Bull, Verstappen e Perez a Baku per ritrovare la strada perduta

F1 Red Bull GP Azerbaijan – Archiviato il passo falso di Monza, Max Verstappen e Sergio Perez sono pronti a riscattarsi nel prossimo Gran Premio dell’Azerbaigian, 17° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Gli alfieri della Red Bull, incalzati dalle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, intendono ritrovare la via perduta con la RB20 e tornare alla performance necessaria per ambire alle posizioni di vertice dello schieramento. Una missione difficile, considerando il livello degli avversari, ma possibile grazie alla forza della squadra e al background che la compagine anglo-austriaca può mettere sulla bilancia delle performance. Baku, ricordiamo, sulla carta è un tracciato poco ‘felice’ per le caratteristiche della vettura del team Campione del Mondo.

Verstappen carica la Red Bull in vista di Baku

“Questa settimana sono tornato in fabbrica con il team per prepararmi al doppio appuntamento, lavorando intensamente al simulatore. Monza è stata una gara complicata, quindi il nostro obiettivo principale è ritrovare competitività. Il team ha svolto un lavoro straordinario per affrontare i problemi che abbiamo riscontrato con la vettura nelle ultime gare. Baku rappresenta sempre una sfida affascinante: pur essendo un circuito cittadino, offre lunghi rettilinei che lo rendono unico. Sarà interessante vedere cosa ci riserverà questo weekend.”

Perez cerca riscatto

“Max ed io siamo stati entrambi in fabbrica a lavorare con il team per trovare una soluzione ai problemi di prestazione della vettura. Tornare dove dovremmo essere sulla griglia richiederà un grande sforzo di squadra, ma siamo fiduciosi di essere sulla strada giusta. Correre a Baku è sempre divertente, è una pista che apprezzo molto: i circuiti cittadini si adattano bene al mio stile di guida e mi piace affrontare queste sfide. Sarà interessante vedere come si comporterà la RB20. Le prove libere saranno cruciali per noi, e successivamente dovremo applicare tutto ciò che abbiamo appreso sulla vettura nelle ultime settimane.”