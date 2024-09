F1 | McLaren, Pato O’Ward in pista nelle prime libere di Città del Messico

F1 McLaren – Pato O’Ward scenderà in pista con la McLaren nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Città del Messico, appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1 in programma il 27 ottobre. Dopo i test condotti con le vetture delle passate stagioni, il giovane pilota messicano, attualmente impegnato nell’IndyCar con la McLaren Arrow, avrà la possibilità di tornare a girare nel grande Circus, sfruttando le sessioni di prove libere che la FIA riserva ai giovani piloti nel corso della stagione. Un’occasione importante che consentirà al classe ’99, nativo di Monterrey, di saggiare non solo le qualità della MCL38, vettura attualmente in lotta per il Campionato del Mondo con Oscar Piastri e Lando Norris, ma anche di assaporare la festa che ogni anno si celebra all’Hermanos Rodriguez per la tappa messicana del campionato.

McLaren, le prime impressioni di Pato O’Ward

“Ho una notizia davvero entusiasmante da condividere con voi: sarò al volante di una McLaren durante le FP1 del GP del Messico! Non vedo l’ora di vivere questa esperienza incredibile, correre su una vettura di Formula 1 davanti al mio pubblico sarà la realizzazione di un sogno. Un ringraziamento speciale va ad Andrea Stella, Zak Brown e a tutto il team per avermi dato questa fantastica opportunità. La macchina di quest’anno è stata straordinaria, e darò il massimo per contribuire al successo della squadra nel resto della stagione. Questo fine settimana sono concentrato sulla IndyCar a Nashville, che rimane la mia priorità attuale, ma non vedo l’ora di volare in Europa alla fine della settimana per iniziare i miei impegni legati alla F1.”