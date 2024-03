F1 | Red Bull, un venerdì non perfetto per Verstappen in Australia [VIDEO]

F1 Verstappen GP Australia – Venerdì non lineare per Max Verstappen all’Albert Park, teatro del prossimo Gran Premio d’Australia di Formula 1. A causa di alcune sbavature tra le prime libere e le seconde, le quali hanno provocato anche dei danni al fondo della sua RB20 (con relativa perdita di tempo ai box per tutte le riparazioni del caso), l’olandese non è riuscito a mostrare la solita prestazione “perfetta” del venerdì, aspetto che l’ha portato a chiudere la giornata alle spalle della Ferrari di Charles Leclerc.

Una condizione non preoccupante in vista di domani e di domenica, ma che la squadra dovrà analizzare con notevole attenzione, vista la gran competitività espressa dalla SF-24 sul tracciato dell’Albert Park. Verstappen, ricordiamo, ha chiuso le libere di quest’oggi con il secondo tempo, mentre Sergio Perez non è riuscito a fare meglio dell’ottava piazza. Appuntamento alle 2.30 di questa notta per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche che scatteranno domani mattina alle 6.00.