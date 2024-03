Formula 1 | Ferrari, in Australia il miglior venerdì fin qui della stagione [VIDEO]

Formula 1 Ferrari GP Australia – Intervenuto a Paddock Live, Matteo Bobbi ha analizzato la splendida prestazione mostrata dalla Ferrari nelle prime libere del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, evidenziando come la Rossa non sia mai riuscita a tenere un ritmo simile nei precedenti fine settimana di Sakhir e Jeddah. Sia Sainz che Leclerc, fin dalle libere di questa mattina, hanno rivelato un ottimo feeling con la SF-24, mostrandosi veloci in tutte le condizioni di utilizzo della vettura.

Una condizione importante che la squadra, ovviamente, dovrà confermare non solo in qualifica, ma anche domenica in gara. Leclerc, ricordiamo, ha chiuso le libere di questa notte davanti a tutti, mentre Sainz ha ottenuto il terzo tempo. Tra i due si è classificata la Red Bull di Max Verstappen. Appuntamento alle 2.30 di questa notta per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche che scatteranno domani mattina alle 6.00.