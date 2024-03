F1 | Red Bull, Sergio Perez punta alla pole position

Jeddah – E’ un Sergio Perez fiducioso quello sceso dalla RB20 al termine delle due sessioni del giovedì. Il messicano si è tenuto sempre nella top 5, terzo nella prima sessione e quindi nelle FP2, ma sembra che i toni siano decisamente più ottimisti rispetto al primo weekend in Bahrain. Nonostante la prima posizione di Fernando Alonso nelle FP2, sembra proprio che Checo – e la Red Bull – sia certo di poter puntare in alto, e magari poter sfidare il compagno di squadra Verstappen per la pole position di Jeddah. A confermarlo, anche i tempi nei long run: una chance importante per il messicano, che dovrà riconquistarsi il rinnovo.

“Credo che siamo a buon punto con la vettura, è stato davvero una buona giornata. Dobbiamo solo affinare gli ultimi dettagli, ma credo che la vettura sia nella giusta finestra, sappiamo cosa ci serve per domani. Sappiamo anche come rendere la vettura più veloce e, se ci riusciamo, potremo sensibilmente migliorare le performance in qualifica e in gara – ha spiegato Checo – sono molto soddisfatto. Bisogna solo unire tutti i pezzi in qualifica, quello è il nostro obiettivo, vedremo cosa riusciremo a fare. Il primo settore è molto veloce e col traffico può far paura, per cui ci serviranno dei giri puliti. Non vedo l’ora di tornare in pista”.