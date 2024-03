Formula 1 | Mercedes, Hamilton dopo le libere: “Manca fiducia nel posteriore”

Ancora tante difficoltà per Lewis Hamilton, settimo al termine delle prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il campione inglese sta faticando e non poco a trovare il feeling con la sua Mercedes W15, e questo ovviamente gli fa perdere fiducia nella monoposto. Il tutto sembra riguardare il retrotreno della sua vettura, evidentemente molto leggero, e questo non gli permette di completare un tempo sul giro degno di questo nome. Nonostante i cambi di set-up tra le due sessioni, il problema non è stato ancora risolto, e quindi nelle PL3 di venerdì sarà fondamentale trovare il giusto assetto per il resto del weekend.

“E’ stata una giornata difficile – ammette Hamilton. Mi manca un po’ di fiducia nel posteriore della vettura, abbiamo quindi lavorato un po’ sul set-up sessione dopo sessione, cambiando parecchio la monoposto, ma il problema principale è sempre stato comunque il retrotreno. Su una pista veloce come questa bisogna avere la fiducia totale del mezzo, e ancora non è così. Esamineremo tutti i dati per vedere come migliorare: George è in una situazione più felice, siamo andati in direzioni leggermente diverse, quindi speriamo di trovare le giuste soluzioni”.