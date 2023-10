F1 | Red Bull, Sergio Perez deluso dalla gara di Austin

Sergio Perez chiude il Gran Premio di Austin tagliando il traguardo in quinta posizione. Così come il compagno di squadra, anche il messicano conclude una gara in rimonta dalla nona posizione, senza però riuscire a raggiungere il podio. Sorpassare le Alpine si rivela un affare semplice, così come il sorpasso su Oscar Piastri. Più complicato, invece, si rivela la lotta con Mercedes e Ferrari: Perez si gioca la posizione con Russell e le due rosse, ma Leclerc lascia passare Sainz – che ne ha di più – immolandosi a preda sacrificabile proprio a vantaggio di Checo. Alla fine il monegasco viene squalificato insieme a Lewis Hamilton, secondo, facendo così guadagnare una posizione a Perez, quarto nella classifica finale.

“Da questa gara volevo di più, ovviamente. In alcuni momenti avevamo davvero un buon passo, ma ci manca la costanza. E’ stata un gara difficile, sembra che le Ferrari siano migliorate, ma anche noi abbiamo fatto un buon passo in avanti rispetto a sabato. Anche i sorpassi non sono stati facili, sopratutto all’uscita di curva 11, era abbastanza complicato col vento – ha spiegato Checo – ci sono state un paio di occasioni in cui avremmo potuto tentare l’undercut, rivedremo il tutto nel dopogara. Credo di sapere anche cosa abbiamo sbagliato durante il weekend, per cui sono ottimista per le prossime gare. Possiamo imparare tanto da questo weekend, soprattutto in vista del Messico. C’è ancora del passo inespresso nella vettura e non vedo l’ora di dare tutto nella mi gara di casa”.