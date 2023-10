Formula 1 | Capelli analizza la vittoria di Verstappen al Circuit of the Americas [VIDEO]

Formula 1 GP Stati Uniti Capelli Verstappen – Presente a Paddock Live, Ivan Capelli ha analizzato la splendida vittoria conquistata da Max Verstappen nell’ultimo Gran Premio degli Stati Uniti, 18° prova del mondiale 2023 di Formula 1, sottolineando come il pilota olandese sia riuscito ad ottenere il primato al COTA in modo paziente, senza strafare nel tentativo di recuperare sui piloti di testa.

Una condizione importante che ha confermato non solo le qualità del pilota Campione del Mondo, nonostante qualche piccolo problema in frenata che ne ha condizionato il passo. ma anche il percorso di crescita intrapresa nelle ultime stagioni (Verstappen, oggi, è più riflessivo e oculato nelle scelte rispetto a qualche ano fa). Appuntamento tra sette giorni a Città del Messico per il Gran Premio del Messico, seconda prova del tris di gare che comprenderà anche la trasferta ad Interlagos, in Brasile.