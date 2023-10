F1 | Leclerc mai realmente in lotta per il podio ad Austin: il punto di Matteo Bobbi [VIDEO]

F1 GP Stati Uniti Leclerc – Intervenuto a Paddock Live al termine dell’ultimo Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato la gara di Charles Leclerc al Circuit of the Americas, precisando come il monegasco non abbia mai avuto una reale chance di ottenere il podio ai danni di Max Verstappen, Lewis Hamilton (poi squalificato) e Lando Norris.

Tralasciando il problema al pattino del fondo che l’ha costretto alla squalifica, insieme proprio all’inglese della Mercedes, Leclerc non ha mai mostrato un passo al livello dei principali competitor, aspetto che di fatto lo ha estromesso dalla lotta per il podio fin dal primo stint di gara. Una condizione già emersa nella Sprint di sabato e che dovrà spingere i tecnici del Cavallino a fare delle accurate analisi in vista del prossimo appuntamento mondiale a Città del Messico.

Sesto sul traguardo, ricordiamo, il monegasco è stato estromesso dalla corsa per un consumo anomalo riscontrato sul pattino della vettura. Un epilogo amaro che non ha certamente resto merito al fine settimana del portacolori della Scuderia. Appuntamento tra sette giorni a Città del Messico per il Gran Premio del Messico, seconda prova del tris di gare che comprenderà anche la trasferta ad Interlagos, in Brasile.