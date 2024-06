F1 | Red Bull, RB20 a Barcellona con alcune nuove soluzioni: il dettaglio [VIDEO]

F1 Red Bull GP Spagna – Nuove soluzioni per la Red Bull sul tracciato del Montmelò, teatro del decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Questa mattina, sulle vetture del team campione del mondo condotte da Max Verstappen e Sergio Perez, sono state installate delle nuove prese orizzontali – non più rettilinee ma “svasate” nella parte in alto – finalizzate all’ottimizzazione del flussi verso la power unit, il fondo e la parte posteriore della vettura.

Soluzioni di micro-aerodinamica che in un circuito come quello di Barcellona potrebbero aiutare i tecnici ad ottimizzare il pacchetto nel suo insieme. Appuntamento alle 17.00 per la seconda sessione di prove libere a Barcellona.