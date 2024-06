Formula 1 | Red Bull e McLaren, buon bilanciamento dopo le libere 1 a Barcellona [VIDEO]

Formula 1 GP Spagna – Riscontri positivi per Red Bull e McLaren al termine della prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Come evidenziato da Matteo Bobbi nel post sessione su Sky, la RB20 e la MCL38 hanno trovato fin da subito un ottimo bilanciamento sia con gomme soft che con le medie, rivelandosi veloci in tutte le condizioni di utilizzo del pacchetto. Info importanti che ovviamente andranno confermate nelle libere 2 di questo pomeriggio.

Diversa invece la situazione in casa Ferrari: Charles Leclerc ha sofferto un set-up ancora non perfetto, mentre Carlos Sainz è riuscito ad estrarre più potenziale dalla vettura, almeno in questa prima fase del week-end. Appuntamento alle 17.00 per la seconda sessione di lavoro sul tracciato del Montmelò, a Barcellona.