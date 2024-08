F1 | Red Bull pronta a un passo indietro pur di aiutare Perez

F1 Red Bull Perez – Red Bull è pronta a tutto pur di aiutare Sergio Perez a uscire dal periodo di profonda crisi che sta affrontando da tre mesi. Secondo quanto riportato da ESPN, lo staff tecnico diretto da Pierre Waché starebbe valutando di rimettere nelle mani del messicano la RB20 di inizio stagione, senza gli aggiornamenti introdotti prima a Suzuka e poi a Barcellona.

Questa scelta avrebbe un duplice obiettivo: restituire a ‘Checo’ il feeling alla guida che aveva all’inizio della stagione, quando era riuscito a mostrare un buon potenziale anche nel confronto con Max Verstappen, e offrire un termine di confronto tra la vecchia specifica della monoposto e quella nuova, criticata per un equilibrio aerodinamico e meccanico non più adeguato. Una scelta sicuramente rischiosa, ma necessaria per resistere agli attacchi di una McLaren sempre più pericolosa nella classifica del mondiale Costruttori.

Ricordiamo che Perez ha rischiato di perdere il sedile dopo Spa, ma una decisione congiunta tra Christian Horner ed Helmut Marko gli ha permesso di mantenere il posto per il resto di questo campionato, difendendolo di fatto dagli attacchi di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Un attestato di fiducia che il pilota di Guadalajara dovrà ripagare con punti utili nella rincorsa al bis nel Costruttori.