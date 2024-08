Formula 1 | Herbert: “Norris deve imparare a gestire la pressione”

Formula 1 Herbert Norris – In attesa di rivederlo a Zandvoort per il prossimo Gran Premio d’Olanda, Johnny Herbert ha analizzato i molti alti e bassi registrati da Lando Norris in questa parte centrale del campionato, sottolineando come l’inglese debba imparare a gestire la pressione derivante dall’avere in mano una vettura competitiva, capace di lottare per le posizioni di vertice della classifica.

Il britannico, vincitore a Miami ma poi impreciso in diverse prove di questo campionato, non è riuscito a raccogliere tutti i risultati che la sua MCL38 meritava, aspetto che non gli ha permesso di rimanere in scia a Max Verstappen nella lotta per il titolo. Una situazione inaccettabile, considerando la qualità del progetto firmato da Peter Prodromou e Rob Marshall, che il classe ’99 dovrà risolvere nel rush finale di questo incerto ed emozionante mondiale

Herbert e la situazione Norris

“L’aspetto psicologico di questo sport è complesso. In Ungheria, Lando probabilmente ha percepito che la decisione presa non fosse quella giusta e a Spa è finito nella ghiaia dopo una partenza difficile. Le ultime due gare non sono state a suo favore, mentre il suo compagno di squadra ha ottenuto una vittoria e un podio. Lando è molto onesto e questo è da apprezzare. Tuttavia penso che dovrebbe mantenere i suoi sentimenti per sé, senza condividerli con il mondo intero. Questo perché altri piloti potrebbero cercare di sfruttare la situazione a loro vantaggio. Lando è sotto pressione, ma come vincitore di un GP, dovrebbe essere in grado di gestirla”.