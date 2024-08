Formula 1 | Villeneuve difende la carriera di Stroll in Aston Martin

F1 Villeneuve Stroll – Storicamente in controtendenza rispetto alle valutazioni generali della stampa e degli addetti ai lavori, Jacques Villeneuve ha difeso con forza la carriera di Lance Stroll in Formula 1, sottolineando come il canadese, ad oggi, meriti pienamente il proprio posto sulla griglia di partenza.

Secondo Villeneuve, campione del mondo nella lontana stagione 1997 con la Williams, il classe ’98 sta dimostrando una crescita significativa in questo 2024, spesso rivelandosi al livello del compagno di squadra Fernando Alonso. Una progressione costante che, unita ad alcuni “lampi” mostrati nelle stagioni passate, lo colloca nel ristretto gruppo di piloti che meritano di continuare la propria avventura nella categoria regina del motorsport a ruote scoperte.

Stroll, ricordiamo, ha recentemente rinnovato il proprio contratto con Aston Martin, squadra legata al padre Lawrence, e proseguirà con il team almeno fino al mondiale 2027.

Villeneuve e la carriera di Stroll in F1

“Lance Stroll è uno dei piloti più giustificati a continuare la sua carriera in F1, grazie al fatto che suo padre ha acquistato la squadra. Ovviamente, ha il diritto di essere lì. Il team avrebbe potuto fallire, quindi Lawrence Stroll ha tutto il diritto di mantenere suo figlio in Formula 1. Lance non è l’ultimo in classifica, anzi sta avvicinandosi al livello di Alonso, che, dopo il rinnovo, sta incontrando difficoltà. Lance è consapevole di essere in F1 grazie all’acquisto del team da parte di suo padre e sa che deve dimostrare la sua velocità. Tuttavia, deve anche rendersi conto che altri piloti milionari hanno goduto di privilegi simili, come Ayrton Senna, Niki Lauda e Lando Norris. Lance è fortunato, ma non c’è nulla di sbagliato in questo; deve solo dimostrare di poter essere veloce.”