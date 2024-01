Quello che ha vissuto Sergio Perez non è stato certamente un tranquillo 2023. Il messicano infatti dopo un avvio brillante, dove ha conquistato due vittorie riuscendo a tenere testa al compagno di squadra Max Verstappen, si è perso strada facendo non riuscendo a reggere il passo del campione del mondo in carica che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza concludendo l’anno con un ricchissimo bottino di diciannove vittorie in ventidue appuntamenti.

Malgrado le difficoltà, che lo hanno spinto ad essere seguito da un mental coach, Perez è riuscito a concludere il Mondiale al secondo posto permettendo così alla Red Bull di ottenere la prima doppietta iridata della propria storia. Discutendo della stagione trascorsa, Checo ha ammesso come guardi al talento di Verstappen per cercare di accrescere come pilota.

“Sicuramente ci sono cose che impari da Max – ha detto Perez, citato da Formula1.com – Ovviamente ho il miglior riferimento là fuori perché è stato lui quello più competitivo, penso che non ci sia nulla di male nel guardare come faccia le sue cose per cercare di imparare e migliorare”.

Il messicano, continuando il proprio pensiero, ha aggiunto “Puoi vedere cosa funziona per te, cosa riesce a fare di differente da te. Ho sempre avuto un approccio molto aperto e penso che sia qualcosa che funzioni bene”.