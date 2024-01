Franz Tost non ha dubbi. Lo storico ex team principal dell’AlpahTauri, che con l’ultima gara disputata allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi ha concluso la sua lunga carriera a capo della squadra di Faenza cedendo il testimone a Laurent Mekies, ritiene che nessun compagno di squadra potrà mai avere la meglio nei confronti Max Verstappen.

Tost infatti crede che chiunque condividerà lo stesso box con l’olandese non potrà mai avere vita facile, ma sarà sempre costretto a ritagliarsi un ruolo da comparsa al fianco del tre volte campione del mondo. Il 2023 è stato letteralmente un anno da incorniciare per Verstappen, con l’alfiere della Red Bull che ha frantumato record su record ottenendo ben 19 successi. Un ruolino di marcia impressionate che ha portato il figlio di Jos a chiudere anzitempo la pratica iridata, ma continuando a vincere anche le restanti gare del campionato dopo il titolo ottenuto in Qatar.

“Se qualcuno in futuro può reggerne il confronto? No – ha dichiarato Tost, intervistato da F1-insider. Se Max continua ad avere una buona macchina, vincerà molte più gare e titoli. Non è ancora al limite e migliorerà ancora. Nessun pilota attuale o che sarà suo compagno di squadra potrà mai andare oltre il ruolo di secondo”.