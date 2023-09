F1 | Crisi Perez, il messicano ha assunto un mental coach

Sergio Perez ha assunto un mental coach. La notizia arriva direttamente dal diretto interessato che, in un’intervista rilasciata alla testata olandese De Limburger, ha sottolineato le difficoltà che ha riscontrato in pista negli ultimi mesi. Una situazione negativa che ha avuto ripercussioni fuori sia in pista che fuori, consigliando a Checo di rivolgersi ad un esperto per ritrovare serenità e felicità anche in famiglia.

Come ammesso dallo stesso Perez, la situazione sportiva è precitata dopo Miami dove è caduto in un vortice di negatività. Questo lo ha portato a perdere fiducia, inanellando una serie di errori che lo hanno allontanato dalle prestazioni del compagno di squadra Max Verstappen.

“Quando è iniziata la stagione mi trovavo a mio agio con la monoposto, ma le auto subiscono delle evoluzioni – ha dichiarato Perez, intervistato dal De Limburger – La situazione è peggiorata dopo Miami, non mi trovavo più bene con la vettura e poi ho faticato anche ad entrare in Q2. Le difficoltà sono sopraggiunte soprattutto nel periodo estivo, guidavo senza fiducia. la pressione, guidando per un top team, aumenta rapidamente”.

Perez ha poi aggiunto: “La Formula 1 è la mia vita, la mia passione. Quando sopraggiungono delle difficoltà è difficile manifestare allegria in famiglia. Così ho deciso di assumere un mental coach, perché la mia famiglia merita di avere un padre sorridente. Con il mio coach ho lavorato per diventare la migliore versione di me stesso sia a casa che come pilota. In questo percorso ho ritrovato positività. Non mi stancherò mai della Formula 1, questo sport mi trasmette ancora tanto”.