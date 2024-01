“Al momento voglio solo rilassarmi un po’ – ha dichiarato Steiner, citato da RacingNews365, intervenuto agli Autosport International – Sono stati 10 anni difficili e ho un sacco di cose da fare: ho da fare molte pulizie a casa. È bello anche stare in famiglia, mia figlia ha 14 anni e quindi è abbastanza esigente. Cercare di gestire tutto questo è più difficile rispetto ad un team di Formula 1, lo farò nei prossimi mesi.

Discutendo di quanto avvenuto in questi giorni, con l’ufficialità arrivata nel pomeriggio di mercoledì 10 gennaio, Steiner ha rivelato di essere venuto a conoscenza della fine del suo rapporto professionale con la squadra di Gene Haas con una chiamata ricevuta tra Natale e Capodanno. Il posto di Steiner è stato preso da Ayao Komatsu , già direttore degli ingegneri di pista nel team americano.

La principale novità che ha caratterizzato l’inizio del 2024 in Formula 1 è stato l’addio tra la Haas e Guenther Steiner . Il manager meranese è stato sollevato dal suo incarico di team principal della squadra a stelle e strisce, mansione che ricopriva dal 2016 anno in cui la Haas ha debuttato nel Circus.

Steiner poi ha parlato della telefonata ricevuta dal proprietario della Haas: “Mi ha chiamato e mi ha detto che non mi avrebbe prolungato il contratto che scadeva a fine stagione, basta. Non so se è stata una sorpresa, alla fine la squadra è sua e può prendere la decisione che vuole”.