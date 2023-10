F1 | Red Bull, Max Verstappen ha ancora fame e non ha intenzione di fermarsi

Soltanto tre piloti hanno “concluso” la gara del Qatar senza aver oltrepassato, nemmeno una volta, i track limits: Carlos Sainz, che di fatto non ha partecipato al Gran Premio, Lewis Hamilton, fuori in curva uno alla partenza, e Max Verstappen. Lo hanno definito in tutti i modi: cannibale, imbattibile, chirurgico. In altre parole, semplicemente Verstappen. Già da ragazzino era riuscito a dimostrare la sua stoffa e c’è voluto solo un po’ di tempo perché Max potesse prendersi quello che era già suo sin dall’inizio della stagione. Quello tra lui e la Red Bull è un connubio ormai senza eguali: i record sono ormai tutti infranti, manca solo uno, quello di maggior numero di vittorie in una stagione – attualmente appartenente a Sebastian Vettel – ma anche qui, è questione di tempo. Affaticato come i colleghi nel retropodio, steso sul pavimento per riprendere fiato, a macchiare la sua gara solo l’ultimo pit-stop, troppo lento per gli standard Red Bull, ma non importa. Max trionfa ancora. Tre è il suo numero, tre sono i suoi titoli mondiali oggi. Chissà cosa riserva il futuro di questo ragazzo, ormai nella storia della Formula 1, ma è lui stesso ad ammetterlo: ha ancora fame e non vuole smettere.

“E’ stata davvero una bella gara. Credo che, ad aiutarmi, sia stato il primo stint, andavamo davvero forte con le gomme. Il pit stop finale è stato molto lento, per cui le McLaren sono riuscite ad avvicinarsi alla fine, ma sono state veloci per tutto il weekend. Ovviamente, c’erano tre soste obbligatorie e non siamo riusciti a sfruttare al meglio le qualità della nostra vettura, perché andavamo davvero bene, ma abbiamo comunque vinto ed è questo l’importante. La mia fame di vittorie non si è fermata dopo la vittoria del campionato, voglio continuare a massimizzare le mie performance e quelle della vettura un weekend dopo l’altro”.

5/5 - (1 vote)