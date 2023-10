F1 | Red Bull, Horner si gode la certezza Verstappen, ma che ne sarà di Perez?

Non c’è un solo weekend – a parte quello di Singapore – dove Christian Horner non abbia festeggiato. Certo, i festeggiamenti in Qatar sono stati doppi, con Max Verstappen che ha finalmente ottenuto per iscritto il terzo titolo mondiale, coronato poi da una grande vittoria in una gara assolutamente pesante per tutti. Tra pit-stop obbligatori e condizioni climatiche estreme, l’olandese ha portato a casa l’ennesima vittoria, macchiata soltanto dall’ultimo pit-stop della giornata, troppo lungo per gli standard Red Bull. Lo stesso non può dirsi, invece, per Checo Perez: se Max non ha tagliato i track limits nemmeno una volta, Sergio si è invece guadagnato ben quindici secondi di penalità durante la gara, conquistando infine il punto a disposizione per il decimo classificato. E’ un momento duro per Perez, che ha bisogno di una scossa: tornare in America, vicino al suo Messico, potrebbe aiutarlo a tornare agli splendori di inizio stagione, o qualcosa per lui potrebbe cambiare. E in fretta.

“Quella di Max è stata una vittoria incredibile. E’ stata una gara incredibilmente tosta, fisicamente e mentalmente, per tutti i piloti. Max ha guidato bene, controllando la gara e gestendo le gomme. Non è stato facile, dovendo fermarsi necessariamente tre volte, dovevamo assicurarci di coprire qualsiasi evetuale Safety Car gestendo il degrado, ma i ragazzi delle strategie hanno fatto un rande lavoro, i loro calcoli erano giusti e ci hanno portato fino alla vittoria – ha raccontato il team prinipal – per Checo è stata un’altra gara pesante. La penalità di 15s ha danneggiato la sua performance e abbiamo perso un’altra opportunità di allungare su Lewis, tra l’altro ritirato. Checo ha bisogno di ritrovare la forma che ha dimostrato ad inizio stagione, sappiamo che può farcela. Ha tutto il nostro supporto. Ora torniamo in America, dove Checo si trova a suo agio e speriamo di vedere delle belle performance che ci assicurino il secondo posto”.