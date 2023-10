Formula 1 | Le pagelle del GP Qatar

Max Verstappen 10 Il tris iridato non è innanzitutto impreziosito dal quattordicesimo assolo stagionale, ma anche da una prestazione impeccabile per precisione di guida. Non eccede mai i track limits di Lusail, senza però rinunciare ad un centesimo nel tempo sul giro. Prova che sta guidando ad un livello superiore, inarrivabile ad oggi per chiunque.

Oscar Piastri 9,5 Fine settimana da fuoriclasse in erba per lo splendido esordiente australiano. La vittoria nella Sprint Race è l’antipasto di un GP di altissima levatura, con la soddisfazione di aver preceduto il compagno di squadra per tutto il fine settimana. Veloce, non sbaglia, giovanissimo: talento vero.

Lando Norris 8 Non giriamoci attorno: la rimonta dal decimo al terzo posto è ottima, così come il passo gara superiore a quello di Oscar nel finale, ma nel complesso del fine settimana le prende dal giovane team mate perché pecca di precisione e per la seconda volta in questi anni quando una McLaren vince lui sta a guardare. Piastrato.

George Russell 8,5 Non ha colpe nel contatto di gara con Hamilton, la rimonta dal fondo porta il suo marchio di fabbrica: concentrazione, ritmo, determinazione. E’ un bel quarto posto.

Charles Leclerc 7 Siamo solitamente abituati a vederlo correre all’attacco, ma stavolta il monegasco è perfetto nel limitare i danni e portare a casa un buon quinto posto con una SF23 che distrugge le gomme.

Fernando Alonso 6 Aveva la possibilità di chiudere davanti alla Ferrari, ma spreca tutto con una escursione fatale sulla sabbia. Errore che pesa, ma arriva comunque sesto con una Aston Martin lontana dalla sua forma migliore.

Esteban Ocon 6,5 A differenza del team mate resta nei limiti della pista e zitto zitto porta a casa un buon piazzamento.

Valtteri Bottas 7 e Guanyu Zhou 7 L’Alfa Romeo Sauber opta per una strategia completamente diversa con i propri piloti e l’azzardo paga. Dopo tante gare difficili per Hinwill arriva un buonissimo doppio piazzamento in zona punti, con Bottas ottavo e Zhou nono al traguardo, che vale sei punti preziosissimi in ottica Costruttori.

Sergio Perez 4,5 E’ la nemesi di Verstappen. Tanto perfetto l’olandese quanto imperfetto lui, che si becca ben due penalità per violazione dei limiti della pista. Chiude decimo, rimontando dal fondo, perché la RB19 è veloce, ma per Checo è soltanto l’ennesima performance imbarazzante.

Lance Stroll 6 Dopo le qualifiche è un pilota nervoso, esausto e forse esaurito. Si ricompone e corre un GP onesto, scivolando fuori dai punti per aver violato come tanti altri colleghi i track limit, ma restando sempre in partita.

Lewis Hamilton 4 Da un campione come lui, semplicemente, non ti aspetti una leggerezza simile in partenza. Erroraccio.

Logan Sargeant 7 La tenacia con cui, debilitato nel fisico, continua a correre nonostante stesse letteralmente svenendo in auto rende l’idea della determinazione e del coraggio che hanno questi ragazzi. Ritirarsi non è una vergogna, glielo devono dire via radio. Merita rispetto.

