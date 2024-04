F1 | Red Bull, Marko: “I nostri avversari potrebbero essere più vicini a Miami o Monaco”

Altro giro, altra corsa. Salutata la Cina, dove la Formula 1 è tornata in pista a distanza di cinque anni dall’ultima volta a causa della retrizioni dovute alla pandemia, il Circus sarà impegnato in questo weekend sul tracciato cittadino di Miami. Una pista che lo scorso anno vide l’affermazione di Max Verstappen, con l’olandese che diede una paga clamorosa al compagno di squadra Sergio Perez recuperando da metà gruppo e andando a vincere la corsa davanti al messicano.

Discutendo del prossimo appuntamento in Florida, Helmut Marko ritiene che l’atipicità della pista – così come quella di Monaco – possa mettere in difficoltà la RB20 con i principali competitor che ne potrebbero beneficiare. A Miami sia Verstappen che Red Bull arrivano pienamente in testa alle rispettive classifiche iridate, avendo conquistato quattro successi nelle cinque gare finora disputate. L’unica battuta a vuoto è stata rappresentata dall’Australia, dove il campione del mondo è stato costretto al ritiro con la vittoria andata alla Ferrari di Carlos Sainz.

“Circuiti dove gli avversari potrebbero avvicinarsi un po’ di più a noi sono Miami o Monaco, soprattutto da quando la concorrenza si è avvicinata soprattutto in qualifica – ha scritto Marko nell’analisi pubblicata sulle colonne di Speedweek – Posso immaginare che non sarà facile essere in pole position lì”.

Al tempo stesso il manager austriaco ha discusso dello strapotere di Verstappen: “Max è sulla buona strada per difendere con successo il suo titolo. Sta migliorando sempre di più, anche se è difficile immaginarlo dopo la scorsa stagione. (…) Non è più impaziente, ma persegue con calma e concentrazione due obiettivi: mettere la macchina in pole, se possibile, ma l’attenzione principale è sulla gara. Questa combinazione, questa visione d’insieme, unita ad un’ottima gestione degli pneumatici, lo rendono al momento imbattibile”.