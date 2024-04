F1 | Ralf Schumacher: “Red Bull sta cadendo a pezzi, la colpa è di Horner”

La conferma di Chris Horner alla guida della Red Bull Racing, con il manager inglese che ha vinto la battaglia interna per il potere, potrebbe però trattarsi di una vittoria di Pirro leggendo le indiscrezioni che negli ultimi giorni vedono come protagonista la scuderia di Milton Keynes. Il team campione del mondo in carica potrebbe infatti perdere uno dei pezzi fondamentali dei propri successi, ovvero Adrian Newey, che pare voglia concludere la propria esperienza ventennale con la squadra anglo-austriaca.

L’eventuale addio di Newey potrebbe generare un effetto a catena che porterebbe anche ai saluti addirittura Max Verstappen e anche lo storico consulente Helmut Marko. Sul futuro dell’olandese recentemente il sito tedesco F1-insider ha riferito che nelle prossime settimane partirà l’offensiva della Mercedes che vorrebbe portarlo a Brackley ricoprendo d’oro l’attuale alfiere della Red Bull con una stipendio da 150 milioni l’anno.

Discutendo del difficile momento della Red Bull, non certo a livello sportivo dove sta dettando legge in pista come dimostra il dominio mostrato finora nelle prime cinque gare della stagione, Ralf Schumacher ritiene che il responsabile di quella che potrebbe tramutarsi in una vera e proprio diaspora ha un solo nome: Chris Horner.

“Adrian Newey ha bisogno di armonia, ha bisogno di una buona atmosfera e di un posto di lavoro- ha dichiarato Schumacher intervistato da Sky Sports News Germany – E in questo momento bisogna dirlo chiaramente: la Red Bull sta cadendo a pezzi”.

L’opionista tedesco, completando il proprio punto di vista sulla red Bull, ha detto: “Christian Horner è l’unico responsabile di questo, perché si aggrappa al potere con tutte le sue forze. Penso che non sarà l’ultimo problema che avrà se Adrian Newey lo lascia. Max Verstappen ci sta già pensando, così come il dottor Marko”.