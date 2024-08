F1 | Red Bull, Horner: “Inevitabile convergenza al vertice con stabilità regolamentare”

La prima metà di stagione ci ha regalato una battaglia intensa tra vari team rispetto al dominio mostrato dalla Red Bull solamente dodici mesi fa. Ferrari, McLaren e Mercedes hanno infatti ottenuto insieme 7 vetture, le stesse firmate da Max Verstappen alla guida della RB20. Una situazione di incertezza che non si vedeva da anni in Formula 1, che chiaramente ha generato un ritrovo interesse per la categoria con le sfide al vertice che vedono protagoniste ben quattro squadre.

Sulle battaglie che finora hanno visto protagoniste Red Bull, McLaren, con Woking ad oggi la maggiore candidata al ruolo di antagonista della squadra anglo-austriaca, Ferrari e Mercedes ne ha discusso Chris Horner con il team principal della scuderia di Milton Keynes che ha sottolineato come la stabilità regolamentare possa portare questo genere di battaglie serrate in testa alla classifica.

“Penso che sia fantastico per lo sport, ed era quasi inevitabile che quando si ottiene costanza regolamentare c’è questo avvicinamento”, ha dichiarato Horner citato da Formula1.com.

Il team principal della Red Bull, continuando con il proprio pensiero, ha detto: “Ricordo quando sono entrato per la prima volta in Formula 1, Ron Dennis che batteva su questo concetto nel 2005. La convergenza ha sempre unito i team. Ovviamente abbiamo un grande cambiamento di regolamento nel 2026 che causerà divergenze ma, da qui a quel momento, nei prossimi 18 mesi penso che sarà una battaglia a tutto campo tra i quattro team”.